النفط يرتفع مستغلا الهبوط المدوي للدولار

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الإثنين، بدعم هبوط الدولار الأمريكي واستمرار عمليات التطعيم ضد فيروس “كورونا”.

واستفاد الذهب الأسود من ضعف الدولار لأدنى مستوى في 6 أسابيع أمام العملات الرئيسية، ما يجعل شراء النفط أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

كما تلقى النفط بعض الدعم من إعلان الهند إقرار التطعيمات ضد الفيروس التاجي لكل البالغين بداية من الشهر المقبل، وسط تواصل ارتفاع حالات العدوى بـ”كورونا”.

وتوقع بنك “جيه بي مورجان” ارتفاع سعر خام برنت أعلى 70 دولاراً في مايو المقبل، مقارنة بالتوقعات السابقة بتجاوز هذا المستوى بحلول سبتمبر.

وسجل سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو ارتفاعا بنحو 0.4% أو 28 سنتاً مسجلاً 67.05 دولار للبرميل عند التسوية.

كما صعد سعر عقد خام نايمكس الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.4% أو 25 سنتاً ليصل إلى 63.38 دولار للبرميل.