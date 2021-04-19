هل أوشك النظام على الانهيار.. نخب إيرانية تلمع نظام طهران بشعارات زائفة

يبدو أن نظام الملالي في طهران، قد أوشك على الانهيار بسبب السياسة الإقصائية التي ينتهجها ضد الشعب الإيراني، ما أدى إلى انهيار البنى التحتية، وجعل الكثير من المحافظات الإيرانية تحت خط الفقر.

الباحث والصحفي الإيراني محمد مجيد الأحوازي، رصد تبني العديد من النخب الإيرانية المحسوبة على النظام، والتي تروّج من خطر ما السقوط النظام الإيراني.

وكتب مجيد الأحوازي على حسابه في تويتر قائلا :” حوارات النخب الإيرانية على الكلاب هاوس، أغلبها تحذر من تقسيم إيران إلى عدة دول وأقاليم في حال سقط النظام الإيراني”.

يأتي هذا في الوقت الذي تسعى فيه إيران من انقسامات داخلية، حيث تسعى جنرالات تابعة للحرس الثوري وشخصيات محافظة للوصول إلى كرسي الرئاسة خلفا لروحاني.

وظهر صراع مكتوم بين الجنرالات ، حيث بدأت بوادره بوفاة نائب فيلق القدس الإيراني محمد حجازي بسكتة قلبية، رغم تردد أنباء عن مقتله خلال عملية اغتيال.

كما تبادل الحرس الثوري الإيراني الاتهامات ، وشن هجوما واسعا على جنرالات داخل وزارة الاستخبارات عقب استهداف منشأة نطنز النووية.