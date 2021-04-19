قتلى وجرحى.. الحوثي يتكبّد خسائر فادحة بصعدة

تمكنت قوات الجيش اليمين من إلحاق خسائر فادحة بين صفوف مليشيات الحوثي المتمردة في معارك قتالية خاضتها اليوم في محافظة صعدة.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن عددا من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية لقوا مصرعهم وأصيب آخرون جراء تجدد المعارك مع قوات الجيش الوطني في محور رازح بالمحافظة.

وأكد قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس الربادي في تصريحات صحفية أن الجيش الوطني خاض مواجهات شرسة مع مليشيات الحوثي، استخدم فيها الطرفان مختلف أنواع الأسلحة.

وأضاف أن قوات اللواء السابع تمكنت من دحر عناصر المليشيات التي تراجعت إلى مواقعها السابقة، بعد سقوط العديد من مقاتليها بين قتيل وجريح.

يأتي هذا بالتزامن مع المعارك التي استهدفت فيها مدفعية الجيش الوطني ومدفع جهنم التابع لقوات التحالف العربي مواقع وتحصينات كانت تتمركز فيه عيارات متوسطة وثقيلة للمليشيات، ما أدى إلى تدميرها وتكبيدها خسائر فادحة.