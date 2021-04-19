تحرير 79 مخالفة وإغلاق 4 منشآت تجارية مخالفة في جولات رقابية لأمانة الحدود الشمالية

خلال الأيام الست الماضية من شهر رمضان المعظم ، نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية 2393 جولة رقابية صحية.

وأسفرت الجولات الرقابية، عن تحرير 79 مخالفة ، وإغلاق 4 منشآت تجارية مخالفة.

وشملت الجولات أيضا عددا من المراكز والمحال التجارية, إضافة لمتابعة كل ما يقدم خلال شهر رمضان من مأكولات، ومتابعة المطاعم والمطابخ ومحال بيع المأكولات، والتأكد من سلامة إعدادها, والتزام أصحاب المحال والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما شددت أمانة المنطقة على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر قنوات التواصل.