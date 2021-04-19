رسميا.. السودان يلغي قانون مقاطعة إسرائيل بعد 63 عاما

صادق اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء بالسودان ، اليوم الإثنين، على عدد من القوانين أجازها مجلس الوزراء في وقت سابق، من بينها قانون مقاطعة إسرائيل.

وبعد قرار المصادقة يكون السودان قد ألغى رسميا قانون مقاطعة إسرائيل القائم منذ 1958.

وأضاف وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، في تغريدة على حسابه بتويتر: ” أجزنا قبل قليل في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء مشروع قانون إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل”.

واضطلع مجلسا السيادة والوزراء بمهام البرلمان، في إجازة القوانين بحسب الوثيقة الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، التي بدأت عقب الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في 2019.

يذكر أن السودان كان قد أجرى في وقت سابق تعديلات على قانون الجنسية والجوازات، سحب بموجبه العبارة الشهيرة على الجواز السوداني ” كل الدول عدا إسرائيل”.