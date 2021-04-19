أطقم حوثية مسلحة بصنعاء لابتزاز التجار بزعم جباية الزكاة

أدانت الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، الممارسات التي اتخذتها هيئة الزكاة التابعة لمليشيا الحوثي المتمردة.

ووصفت الغرفة التجارية ما تقوم به مليشيا الحوثي ضد القطاع الخاص بـ “الإجراءات التعسفية”.

واستنكرت ما تقوم به الأطقم المسلحة والأمن والمخابرات، لمطالبة القطاع الخاص بتسليم قاعدة البيانات أو إغلاق محلاتهم.

وأضافت في بيانها أن مؤسسات القطاع الخاص سددت ما عليها من زكاة والتزمت بالنظام والقانون، منوهة أن هذه الإجراءات ألحقت ضررا كبيرا بسبب إغلاق محلات التجار.

وأوضحت أن الإجراءات التعسفية، التي تقوم بها مليشيا الحوثي مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وللقوانين.

كما حمّلت الغرفة واتحادها العام هيئة الزكاة الحوثية المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه الإجراءات والتي ستضر إضرارا بالغا بالاقتصاد الوطني.