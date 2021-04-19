تصريح متفائل من الصحة العالمية: السيطرة على كورونا خلال شهور

يمكن السيطرة على جائحة كورونا “خلال شهور”،بهذه العبارة أرسلت منظمة الصحة العالمية رسالة تفاؤل بخصوص الوباء.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن ذلك سيتحقق بشرط التوزيع العادل للقاحات.

الأمين العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أكد في مؤتمر صحفي أمس الاثنين أنه بإمكان العالم السيطرة على جائحة كوفيد-19 العالمية خلال الشهور المقبلة بشرط توزيع الموارد اللازمة لذلك بعدل.

وكانت مؤسسة الناشطة السويدية غريتا تونبيرغ قد تبرعت بـ100 ألف يورو لنظام “كوفاكس” لمحاربة مأساة انعدام المساواة في اللقاحات.

ووجهت في المؤتمر الصحفي من السويد، انتقادا لاذعا إلى ما أسمته “قومية اللقاحات”، قائلة : ” إن من غير الأخلاقي أن تقدم الدول الغنية مواطنيها الأصغر سنا في التطعيم على الفئات المعرضة للخطر في الدول النامية”.

وتابعت: “لدينا الإمكانيات للسيطرة على هذه الجائحة في غضون شهور إذا استخدمناها باستمرار وبإنصاف”.