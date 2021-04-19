النيران تلتهم عاصمة جنوب إفريقيا “كيب تاون”

قامت سلطات كيب تاون عاصمة جنوب إفريقيا بإجلاءعدد من سكان المدينة، مع تقدم الحريق الذي اندلع أمس الأول الأحد في جبل تايبل ماونتن.

وبحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية فقد اندلع الحريق عند سفح جبل تايبل ، والذي وصل إلى جامعة كيب تاون، ما أجبر مئات الطلاب على الفرار.

وكان نحو ألفي عنصر من قوات الدفاع المدني قد تمكنوا من إخماد النيران التي كانت تلتهم مباني الجامعة.

ولا تزال فرق الإطفاء تعمل على محاولة السيطرة على الحريق الذي كان متجها نحو وسط المدينة والذي أججته الرياح القوية.

من جانبه صرح رئيس بلدية المدينة دان بلاتو في مؤتمر صحفي أن جهود احتواء الحريق تتركز حاليا على الجبل فوق منطقة فريدهوك، وقد تم إجلاء السكان وإخلاء المدارس كإجراء احترازي بسبب تفادي مخاطر الحريق.