مجددا.. إيران تتمرد على المجتمع الدولي: لن نقبل باتفاق نووي

لا تزال إيران تراوغ حول الاتفاق النووي، وذلك بحسب تصريحات مفاوضيها في محادثات فيينا.

نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين في الملف النووي عباس عراقجي، أكد مساء أمس الإثنين، أن طهران ترفض أي مقترح لإبرام اتفاق مؤقت في المحادثات النووية مع مجموعة 4+1 في فيينا.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية، عن عراجي فإنه أوضح أن مقترح التوصل لاتفاق مؤقت في محادثات فيينا بين إيران ومجموعة 4+1 ليس مطروحا ولن نقبله.

وأضاف أن إيران تتحدث فقط عن الخطوة الأخيرة في رفع العقوبات الجائرة، والشائعات مثل الخطط التدريجية أو الاتفاق المؤقت لا أساس لها من الصحة، بحسب قوله.

ونوه أن إيران لن تسمح بإطالة أمد المفاوضات بأي شكل من الأشكال، وفي الوقت نفسه لن تتسرع في الوصول إلى اتفاق وتنص على أن الحوارات يجب أن يتم إجراؤها بعناية، وذلك بحسب ما أكده المرشد الإيراني علي خامنئي.