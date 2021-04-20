لمدة 4 أشهر.. إسرائيل تمنع الشيخ “عكرمة صبري” من السفر

أصدرت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قرارا بمنع خطيب المسجد الأقصى في القدس الشيخ عكرمة صبري من السفر.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر مطلعة أن المخابرات الإسرائيلية سلمت الشيخ صبري قرارا يقضي بمنعه من السفر خارج فلسطين لمدة 4 أشهر.

يذكر أن الشيخ صبري كان قد حذر في تصريحات له من خطورة الوضع بالمسجد جراء استمرار اعتداءات قوات الاحتلال التي كان آخرها قطع أسلاك مكبرات الصوت خلال صلاة التراويح بأول أيام شهر رمضان إضافة إلى منع دخول وجبات الإفطار.

وأضاف صبري أن هذا الاعتداء ليس الأول ولن يكون الأخير، منوها أن الاحتلال يستهدف الأقصى بوضع يده عليه وبسط نفوذه ولا يروق له أن يتواجد المسلمون في ساحاته.