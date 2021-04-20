شرطة الرياض تلقي القبض على شخصين اعتديا على أحد أفراد الحراسات الأمنية بالخرج

تمكنت شرطة الرياض من تحديد هوية شخصين قاما بالاعتداء على أحد أفراد الحراسات الأمنية المدنية بالضرب، أثناء تأديته لعمله في أحد المحال التجارية بمحافظة الخرج وألقت القبض القبض عليهما.

وبحسب ما صرح به المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس ، فإنهما مواطنان في العقد الرابع من العمر، واتضح أن سبب الاعتداء منعهما من دخول المحل لعدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

يذكر أن مقطع فيديو كان قد تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله اعتداء شخصين على رجال الأمن، حيث أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المحافظة من تحديد هوية الشخصين.