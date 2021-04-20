الشرطة: تحديد هوية 5 أشخاص بواقعة المشاجرة الجماعية بجدة والقبض على 4 منهم

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة من تحديد هوية 5 أشخاص في واقعة المشاجرة الجماعية بمدينة جدة والقبض على 4 منهم.

وفي التفاصيل صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص بمحافظة جدة، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المحافظة -بفضل الله- من تحديد هويتهم وهم 5 مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والسابع، قُبض على 4 منهم وجارٍ القبض على الخامس.

وجرى إيقافهم واتُخِذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.