سكان مخطط الخضراء لأمين الطائف الجديد: المستنقعات تعزلنا وأثار الأمطار تتلف مركباتنا

طالب سكان مخطط الخضراء بمحافظة الطائف من أمينها الجديد المهندس الدكتور أحمد عزيز القثامي ضرورة الوقوف على معاناتهم.

وفي حديث مع “الوئام” كشف سكان مخطط حي الخضراء بجوار كلية الدفاع الجوي شمال الطائف عن معاناتهم وتعرض طريقهم الذي لم يتجاوز ٣ كيلومترات للمستنقعات بسبب الأمطار فيما جعلهم في معزل بسبب الطين والمطبات التي سببتها السيول.

بالاضافة للأمراض الصدرية الناتجة من تطاير العوالق و الأتربة بسبب عدم سفلتة وإنارة طرقات وشوارع المخطط والتي تسببت في تلف مركباتهم، رغم “سفلتة” جميع الشوارع من اتجاه العرفاء وحتى الدوار الذي يتفرع منه ٣ طرقات تم إصلاحها و سفلتتها إلا شارعهم الحيوي والرئيسي، والذي يربط العرفاء وكوبري عكاظ والطريق المحاذي لكلية الدفاع الجوي والذي لا يتجاوزه طوله ٣ كيلو مترات حسب وصفهم.

وقال بعض سكان المخطط لـ “الوئام”: طلباتنا حبيسة الأدراج في أمانة الطائف ولم تر النور بعد.

و أضافوا : معاناتنا في ازدياد بسبب سوء شوارعنا في المخطط التي لم تحظَ من قِبل الأمانة وبلدية السيل الصغير بالسفلتة والإنارة إلى الآن.

وأصبحت هاجسًا يؤرق سكان المخطط ويُعرضهم للأمراض الصدرية من جراء تطاير الأتربة التي تخلفها السيارات التي تمر بهذه الشوارع.

بالإضافة إلى تحول هذه الطرق الترابية إلى وحل من الطين أثناء الأمطار مما يزيد المعاناة، كما أن شوارع المخطط تعاني الظلام الدامس في المساء.

وفي ظل عدم وجود مؤشرات لحل المعاناة حتى الوقت الحالي أكد سكان المخطط أن كلهم أمل في أمين محافظة الطائف الجديد أن ينهى معاناتهم من هذا الطريق الذي يؤرقهم.