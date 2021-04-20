وفاة نائب الرئيس الأمريكي الأسبق والتر مونديل

توفي والتر مونديل، الذي كان صوتاً ديمقراطياً ليبرالياً بارزاً في أواخر القرن العشرين، ونائب الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، الإثنين عن 93 عاماً.

وقالت أسرته في بيان أمس: “نعلن ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أبينا المحبوب اليوم في منيابوليس بولاية مينيسوتا”.

وخاض مونديل في 1984 انتخابات الرئاسة التي فاز بها رونالد ريغان، وكان أول مرشح رئاسي عن حزب أمريكي بارز يختار سيدة نائباً له.

وعمل مونديل على ضمان الحقوق المدنية وتحقيق تكامل مدرسي وعلى حماية المستهلك ومصالح المزارعين والعمال، أثناء عضويته بمجلس الشيوخ الأمريكي، وشغله منصب نائب الرئيس في رئاسة كارتر من 1977 إلى 1981.

كما عمل سفيراً لدى اليابان بين 1993 و1996 في عهد بيل كلينتون.