“يويفا” يصدق على إصلاحات أبطال أوروبا والإعلان عن دوري السوبر يثير التهديدات

شهدت كرة القدم الأوروبية ضجة هائلة يوم امس الإثنين مع إعلان عدد من أندية القمة عن خطط إقامة بطولة منفصلة تحت مسمى دوري السوبر الأوروبي، وذلك قبل ساعات من اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، والذي شهد التصديق على إصلاحات دوري أبطال أوروبا في خطوة تشكل تحدياً لخطط دوري السوبر.

وهدد رئيس “يويفا” ألكسندر سيفيرن، بإيقاف أي لاعب يشارك في تلك البطولة، عن المشاركة في البطولات الدولية، حيث أبدى سيفرين رد فعل غاضب على خطط إطلاق دوري السوبر، والتي أعلنت من جانب 12 نادياً من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا.

وشهد اجتماع اللجنة التنفيذية لـ”يويفا” التصديق على زيادة عدد الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا من 32 إلى 36 فريقاً اعتباراً من عام 2024.

وتقضي الإصلاحات في دوري الأبطال بمنح الفرق المزيد من المباريات في دور المجموعات حيث ستضاف 100 مباراة إلى البطولة التي ستشهد وضع جميع الفرق في مجموعة واحدة وسيخوض كل فريق عشر مباريات أمام فرق أخرى يحددها التصنيف، وذلك فيما يعرف باسم “النموذج السويسري”، وبعدها تنطلق منافسات الأدوار الإقصائية.

وأعلن 12 نادياً من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا، من بينهم ليفربول وبرشلونة ويوفنتوس، في وقت سابق اليوم الإثنين، عن خطة لإطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي بمشاركة 20 فريقاً على أن يكون 15 من هذه الفرق أطراف دائمين في البطولة.

وأثار هذا الإعلان ضجة في كرة القدم الأوروبية وحول العالم، وقد قوبل بإدانات على نطاق واسع من جانب سياسيين واتحادات رياضية وكذلك من جانب الجماهير.

وقال سيفرين إن اللاعبين الذين سيشاركوا في بطولة كهذه سيجرى حرمانهم من المشاركة مع منتخبات بلادهم والمشاركة في البطولات بما في ذلك كأس العالم، وربما كأس الأمم الأوروبية التي تنطلق نسختها المقبلة في يونيو.

وقال سيفرين :”مازلنا نقيم الموقف مع الفريق القانوني لدينا. الوقت لا يزال مبكراً. سنفرض كل العقوبات الممكنة”.

وأشار سيفرين إلى أن بطولة دوري الأبطال سيظل لديها عدد كاف من الأندية الجيدة، بدون الأندية المنفصلة.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن عضو مجلس إدارة بأحد الأندية الإنجليزية الستة المنضمة لخطة البطولة الجديدة، قال إنهم لا يشعرون بالانزعاج إزاء ما وصفه بأنه “ليس حربا أهلية وإنما حرب نووية” في كرة القدم.

وأضاف هذا الشخص، الذي لم يجر الكشف عن اسمه، أن ملاك الأندية ليسوا قلقين بشأن العلاقات العامة وأن مصلحة اللعبة على نطاق أوسع تشكل أمرا ثانويا بالنسبة لهم.

كذلك أشار إلى أن ملاك الأندية قد يشعروا بالسعادة إزاء إيقاف اللاعبين عن المشاركة الدولية، لأنهم لن يصبحوا مجبرين على السماح للاعبين بالمشاركة مع منتخبات بلادهم “بمقابل مادي قليل للغاية”.

وتقضي خطط دوري السوبر الأوروبي أن تقام مباريات البطولة في أيام منتصف الأسبوع، وتشهد مشاركة 20 فريقاً، وتقام منافساتها بين أغسطس ومايو.

وجاء الإعلان عن دوري السوبر الأوروبي اليوم من جانب أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وآرسنال وتوتنهام وتشيلسي وليفربول، وكذلك أندية إنتر ميلان وميلان ويوفنتوس من إيطاليا وأندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانية.

أما بايرن ميونخ حامل لقب دوري أبطال أوروبا، فيقود المعارضة الألمانية لإطلاق بطولة دوري السوبر، كما غاب عن المشهد أندية بارزة من بينها أياكس الهولندي المتوج بطلاً لأوروبا أربع مرات، وباريس سان جيرمان وصيف بطل دوري الأبطال في الموسم الماضي.

وذكر تقرير إخباري اليوم أن بنك “جي.بي مورجان” الأمريكي أكد أنه سيمول بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.إيه ميديا” أن متحدثاً باسم البنك كشف لها أن البنك سيقدم التمويل للبطولة على هيئة قروض.

وأشار التقرير إلى أن بنك جي.بي مورجان سيقدم قروض بنحو ستة مليارات دولار أمريكي للفرق المشاركة في البطولة.

وأشارك الوكالة نفسها إلى أن المعنيين بالبطولة الجديدة وجهوا خطابا إلى جياني إنفانتينو رئيس “فيفا” وسيفرين، طالبوا من خلاله بالتعاون وكشفوا أيضاً عن اتخاذ إجراءات قانونية.

وجاء في الخطاب: “نشعر بالقلق إزاء احتمالات رد “فيفا” و”يويفا” على هذه الدعوة بالسعي لاتخاذ إجراءات عقابية باستبعاد أي ناد أو لاعب يشارك في تلك البطولة، من المسابقة التي ينتمي لها”.

وذكرت صحيفة سودويتشه تسايتونغ الألمانية أن دوري السوبر الأوروبي، الذي سيشكل بطولة مغلقة، قد ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي التي تحمي الشكل الحالي لكرة القدم من خلال مسابقات دوري مفتوحة تتضمن نظام الصعود والهبوط.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوربية إن الرياضة الأوروبية لديها قواعد واضحة وشفافة في ما يخص أي نوع من التمييز.

وأوضحت: “يجب الحفاظ على هذه التقاليد الخاصة بكيفية مشاركة الناس في الرياضة على جميع المستويات، وذلك كجزء من الحمض النووي الأوروبي”.

ولا ترغب المفوضية في التمادي في التعليق على الأمر لعدم حصولها حتى الآن على معلومات كافية عن البطولة الجديدة المزمع إقامتها.

وذكر مارجريتس شيناس نائب رئيس المفوضية الأوروبية في تغريدة على تويتر: “علينا الدفاع عن نموذج أوروبي للرياضة تحركه القيم ويقوم على التنوع وشمول الجميع”.