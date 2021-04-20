تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند 186.73 ريال

انخفضت أسعار الذهب في السعودية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2021، وسط تراجع أسعار المعدن الثمين عالميا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة إلى نحو 213.40 ريال (56.91 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 186.73 ريال (49.79 دولار).

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 في السعوية إلى 160.05 ريال (42.68 دولار)

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 14 في المملكة اليوم إلى 124.48 ريال (33.20 دولار).