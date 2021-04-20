وزير يطلق النار في مباراة كرة قدم بدولة جنوب السودان بسبب زوجته

عطّل وزير الشؤون الإنسانية بيتر ميان بدولة جنوب السودان أمس مباراة لكرة القدم في ساحة الحرية بأويل بولاية شمال بحر الغزال مبديا إعتراضه للسماح لزوجته باللعب في المباراة.

وتدعى زوجته ألويل قرنق المعروفة باسم ألويل ميسي ، هي جزء من نادي أويل لكرة القدم للسيدات الذي يشارك في الرابطة الوطنية للسيدات في جنوب السودان التي تم إطلاقها مؤخرًا.

وافاد مصدر أن الوزير اقتحم ملعب كرة القدم مطالبا المنظمين بوقف المباراة والسماح لزوجته بالخروج وقال المصدر لم يكن الوزير سعيدًا لأن الزوجة تركت طفلها البالغ من العمر ثلاثة أشهر في المنزل وانضمت إلى زملائها في الفريق للمباراة.

وأضاف المصدر أنه قد طلب من الوزير الانتظار لكنه لم ينتظر طويلا وسحب سلاحه على الفور وأطلق السلاح في الهواء لتعطيل اللعب حيث توقفت المباراة بعد ذلك والسماح للوزير بالعودة إلى منزله برفقة زوجته.

وكان نادي أويل لكرة القدم للسيدات يلعب مع نادي جوبا سوبر ستارز في الجولة الثانية من الدوري الوطني للسيدات في جنوب السودان وانتهت المباراة بالتعادل.