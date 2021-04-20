لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر.. ارتفاع أسعار النفط اليوم

ارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهر اليوم إذ دعم هبوط الدولار الأمريكي السلع الأولية وجراء توقعات بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للوقود في العالم، ولكن تزايد الإصابات بفيروس كورونا في آسيا حد من المكاسب، وفقا لـ”رويترز”.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 66 سنتا ما يوازي واحدا في المائة إلى 67.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 67.97 دولار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو والذي ينتهي العمل به اليوم 70 سنتا ما يعادل 1.1 في المائة إلى 64.08 دولار للبرميل. وسجل عقد يونيو الأكثر نشاطا 64.02 دولار مرتفعا 59 سنتا ما يوازي 0.9 في المائة.

ويصبح النفط أرخص للمشترين بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي وهي العملة المقوم بها النفط في حالة ضعف العملة الأمريكية.

وقالت آي.إن.جي إيكونوميكس في مذكرة “يستمر ضعف الدولار في دعم السلع الأولية… رغم المخاوف بشأن الطلب على النفط في مناطق معينة”.

كما يدعم الأسعار توقعات بأن مخزونات الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين.