فيسبوك تستعد لعنف محتمل بعد إدانة شرطي بقتل جورج فلويد

قالت شركة فيسبوك، أمس الاثنين، إنها تستعد لعنف محتمل قبل صدور حكم ضد الشرطي السابق ديريك شوفين، المتهم بقتل جورج فلويد.

وقالت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة إنها تستعد لتحديد وحذف دعوات من منصتيها لجلب أسلحة إلى مناطق في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، التي تجري فيها المحاكمة، والتي اعتبرتها مؤقتاً موقعاً شديد الخطورة.

وأضافت فيس بوك في بيان “تعمل فرقنا على مدار الساعة للبحث عن تهديدات محتملة داخل وخارج فيس بوك وإنستغرام حتى نتمكن من حماية الاحتجاجات السلمية والحد من المحتوى الذي يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات مدنية أو عنف.

وقالت إنها ستتخذ خطوات إضافية للحد من المعلومات المضللة.

وأنهى المحامون في محاكمة شوفين مرافعاتهم أمس الاثنين، وسلموا المُحلفين قضية أثارت احتجاجات حاشدة ضد العنصرية وعنف الشرطة في الولايات المتحدة.

ويواجه شوفين وهو رجل أبيض، اتهامات من بينها القتل من الدرجة الثانية الذى يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 40 عاماً في ولاية مينيسوتا.

وتشمل تهم أخرى القتل من الدرجة الثالثة، الذي يصل عقوبته إلى السجن لمدة 25 عاماً، والقتل غير العمد من الدرجة الثانية، ما قد يصل به إلى حكم بالسجن 10 أعوام.

وتوفي فلويد في 25 مايو 2020 في مينيابوليس بعد اعتقاله للاشتباه في دفعه بعملة مزيفة بـ 20 دولاراً.

ويتهم الادعاء شوفين بالمسؤولية عن وفاة فلويد بينما أشار دفاع الشرطى السابق إلى سوء صحة فلويد وآثار للمخدرات فى دمه.