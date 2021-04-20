السعودية أكبر مورد للنفط الخام للصين خلال مارس للشهر السابع على التوالي

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية احتفاظ المملكة العربية السعودية بمكانتها كأكبر مورد للنفط الخام للصين في مارس/ آذار للشهر السابع على التوالي.

وارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودي، وفقا لرويترز، بنسبة 8.8% في مارس/ آذار على أساس سنوي؛ مدفوعة بالطلب القوي وتأخر وصول الشحنات بسبب اكتظاظ الموانئ مؤخرا.

وبلغت شحنات النفط السعودية للصين 7.84 مليون طنا، بما يعادل 1.85 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.7 مليون برميل يوميا قبل عام، لكنها انخفضت عن الكميات المصدرة في شهر فبراير/ سباط الماضي والبالغة 1.94 مليون برميل يوميا.

وشهدت الموانئ في مركز تكرير النفط في شاندونغ في الصين ازدحاما لبضعة أسابيع خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط، مما أدى إلى تباطؤ وصول النفط، بحسب الوكالة.