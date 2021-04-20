“سعود الطبية” تنقذ ثلاثينيًا من فقدان الأمعاء

أنقذت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بفريق طبي متخصص في الأشعة التداخلية والجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية، وبمشاركة طاقم من التخدير والتمريض حياة شاب ثلاثيني من فقدان الأمعاء، وذلك حينما نجحت في استخراج وشفط جلطة شريانية من أحد شرايين البطن الرئيسية.

وأوضحت المدينة بأن الشريان يقوم بتغذية الأمعاء بشكل رئيسي وعلاج هذه الحاله كان يعتمد على عملية جراحية معقدة مع احتمال إزالة الأمعاء إذا لم يتم التدخل مبكرًا.

وأشارت المدينة إلى أن العملية تعتبر نادرة جداً.

حيث تم استخدام القسطرة الشريانية وجهاز متخصص في شفط الجلطات، حيث أنه يستخدم بشكل محدود لعلاج مثل هذه الحالات.

ونوهت المدينة بأن العملية تكللت ولله الحمد بالنجاح، والمريض في حالة صحية جيدة ويتلقى العلاج المناسب لعلاج أسباب حدوث هذه الجلطة.