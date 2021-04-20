سوريا تشهد أول طلب ترشح لامرأة في انتخابات الرئاسة

أعلن حمودة صباغ، رئيس مجلس الشعب السوري، أن فاتن علي نهار تقدمت بطلب ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية، لتكون أول امرأة سورية تتقدم بهذا الطلب.

وقال صباغ، في بيان، إن مجلس الشعب تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقديم فاتن علي نهار طلب ترشيح إلى منصب رئيس الجمهورية”. بحسب “روسيا اليوم”.

ونهار ليست من الشخصيات المعروفة شعبيا في البلاد، ويعد طلبها هو الثالث بعد “عبدالله سلوم عبدالله” و”محمد فراس ياسين رجوح”، الذي يصل إلى المجلس.

يذكر أن كل من تنطبق عليه الشروط المحددة في الدستور يمكنه أن يتقدم بطلب ترشيح، إلا أنه لا يعد مرشحا لانتخابات الرئاسة إلا إذا حصل على تأييد من 35 عضوا من أعضاء مجلس الشعب.