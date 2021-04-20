مقتل رئيس تشاد ديبي متأثرا بإصابته خلال معارك مع جبهة “التغيير والوفاق” #عاجل

أعلن التلفزيون الرسمي التشادي، منذ قليل، مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي، متأثرا بإصابته خلال معارك.

وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في تشاد ، أمس الاثنين، أن الزعيم المخضرم، إدريس ديبي، فاز بولاية سادسة بينما أعلن الجيش صده رتلا من مسلحين كانوا يتقدمون صوب العاصمة نجامينا.

وتشهد البلاد تصعيدا جديدا بين الحكومة والجماعات المسلحة، إذ قامت “جبهة التغيير والوفاق” المتمردة المتمركزة على الحدود الشمالية مع ليبيا بشق طريقها جنوبا بعد مهاجمة نقطة حدودية يوم الانتخابات ودعوتها إلى إنهاء رئاسة ديبي.

وسيطر ديبي على السلطة نتيجة تمرد مسلح عام 1990، وهو أحد أكثر زعماء إفريقيا بقاء في السلطة وحليف وثيق للقوى الغربية التي تقاتل الإسلاميين المتشددين في غرب ووسط أفريقيا.

لكنه واجه حركات تمرد متكررة في الصحراء الشمالية ويتعامل أيضا مع استياء شعبي متزايد على إدارته للثروة النفطية وحملات قمع للمعارضين.