الداخلية تحدد عقوبات بث الشائعات حول جائحة كورونا

أعلنت وزارة الداخلية، تحديد عقوبات على من يبث الشائعات، أو ينشر معلومات مغلوطة حيال جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” يعاقب من يبث الشائعات حيال جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي أو تداولها أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أومن يحرض على مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ذات الصلة، غرامة مالية لا تقل عن مئة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال، أو السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، أو بهما معاً.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أنه في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.