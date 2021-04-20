العنف الأسري عن فتاة الرياض المعنفة من والدتها: تمت مباشرة الحالة

أوضح مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء أنه تم رصد حالة الفتاة التي تعرضت للعنف من قبل والدتها.

وأشار مركز بلاغات العنف الأسري، في تغريدة عبر “تويتر”، إلى أنه تم توجيه الفتاة لوحدة الحماية الأسرية بمنطقة الرياض وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت معلومات حول تعنيف فتاة على يد والدتها بالرياض وسط مطالب بحمايتها واتخاذ اللازم حيال هذه الحالة من العنف الأسري.