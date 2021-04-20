الجيش التشادي يعلن حل البرلمان والحكومة

أعلن الجيش التشادي، اليوم الثلاثاء، حل البرلمان التشادي والحكومة، وذلك أعقاب وفاة رئيس البلاد، إثر إصابته في معارك.

وتعهد الجيش التشادي الثلاثاء بتنظيم انتخابات “حرة وديموقراطية” بعد انتهاء “فترة انتقالية” مدتها 18 شهرا بقيادة مجلس عسكري يرأسه نجل الرئيس إدريس ديبي إيتنو الذي توفي خلال معركة ضد متمردين.

وقال الناطق باسم الجيش الجنرال عزم برماندوا أغونا في إعلان وقعه الرجل القوي الجديد في النظام على التلفزيون الرسمي، أن “المجلس العسكري الانتقالي” برئاسة محمد إدريس ديبي (37 عاما) يضمن “الاستقلال الوطني وسلامة الأراضي والوحدة الوطنية واحترام المعاهدات والاتفاقات الدولية ويضمن مرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا”.

وأضاف أنه تجري بعدها “انتخابات حرية وديموقراطية وشفافة”، مشيرا إلى فرض حظر تجول وإغلاق الحدود البرية والجوية للبلاد.