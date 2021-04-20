“الحجرف”: العلاقات الخليجية – اليونانية تشهد نموا وتطورا في جميع المجالات

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، اليوم, أهمية العلاقات الخليجية – اليونانية التي تشهد نموا وتطورا في المجالات كافة لخدمة المصالح المشتركة بين الطرفين.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم كلا من وزير خارجية الجمهورية الهيلينية (اليونان) نيكوس ديندياس، ووزير الدفاع الوطني اليوناني نيكولاس بانايوتوبولوس، والوفد المرافق لهما، بمقر الأمانة في الرياض.

ووقع كل من الدكتور الحجرف ووزير خارجية الجمهورية الهيلينيه (اليونان) مذكرة تفاهم للمشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون وحكومة الجمهورية الهيلينية (اليونان).

وأكد الحجرف، أن هذه المذكرة تأتي في إطار الحرص الدائم لتطوير علاقات مجلس التعاون مع الدول والتكتلات العالمية، في مجالات التعاون المختلفة، وتهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، بما يعزز من مكانة مجلس التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي، حيث تضمنت المذكرة آلية للتعاون والمشاورات في المجال السياسي، والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.