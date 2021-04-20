أمانة جدة تحدد أوقات أعمال البناء اعتبارا من شوال المقبل

حددت أمانة محافظة جدة، أوقات أعمال البناء للمشاريع الإنشائية داخل المحافظة، اعتباراً من شوال المقبل، وفق الضوابط المعتمدة لمعالجة الملاحظات المتعلقة بحركة سير المعدات وضبط الأعمال الإنشائية في المدينة والحد من مصادر الضوضاء داخل الأحياء السكنية.

وأوضحت الأمانة أن التنظيمات الجديدة حددت الوقت الكامل لأعمال البناء لتكون خلال الفترة الزمنية ما بين الساعة الـ 6 صباحا الـ 6 مساءً، ويوم السبت من الساعة الـ 1 ظهرًا حتى الـ 6 مساءً، في حين لا تسمح بالعمل يوم الجمعة، كما حددت توقيت الأعمال التي تنتج ضوضاء تصل لـ 90 ديسيبل لتكون من الساعة الـ 9 صباحا إلى 5 مساءً، لضمان توفير الحد المقبول من السلامة والراحة لساكني المباني المجاورة.

وأشارت إلى أن التنظيم يلزم المقاولين بالإعلان عن أعمال الصب الخرساني وتنبيه أصحاب العقارات المجاورة قبل مباشرة العمل بـ ثلاثة أيام، كما يمكن منح تصاريح عمل طارئ في الحالات الطارئة، لافتة إلى أن تنظيمات أعمال البناء تتم مراجعتها بشكل دوري بهدف التحسين والتطوير وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.