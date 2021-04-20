ارتفاع معظم أسواق الخليج وانقضاء توزيعات الأرباح يهبط ببورصة دبي

صعدت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الثلاثاء، بينما أغلق مؤشر دبي على انخفاض جراء تداول أسهم بعد انقضاء توزيعات الأرباح.

وصعد المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية 0.2 بالمئة مدعوما بمكاسب 0.6 بالمئة لسهم مصرف الراجحي و2.2 بالمئة لسهم بنك الرياض.

لكن سهم أسمنت اليمامة تراجع أربعة بالمئة بعد إعلان الشركة انخفاض أرباحها الفصلية.

ونزل مؤشر دبي 0.3 بالمئة إذ هبط سهما إعمار العقارية ودبي للاستثمار 1.8 بالمئة و4.9 بالمئة على الترتيب بعد تداول أسهمهما مع انقضاء الحق في توزيعات أرباح الشركتين.

وحد من الخسائر في المؤشر صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.8 بالمئة بعد إعلانه ارتفاع صافي أرباح الربع الأول عازيا ذلك إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وقال البنك إن التوسع في تركيا حيث اشتري دينيز بنك في 2019، ساهم في تنويع الأرباح وحققت هذه الوحدة 28 بالمئة من صافي ربح المجموعة.

وأغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.9 بالمئة على خلفية قفزة 3.8 بالمئة في سهم الشركة العالمية القابضة للاستزراع السمكي.

وفي الآونة الأخيرة، كانت الشركة القوة الرئيسية المحركة للمؤشر إذ شهدت توسعا سريعا في قطاعات أعمالها الرئيسية، مما عزز الأرباح بما ينبئ بنمو طويل الأمد.

وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في البلاد، 0.7 بالمئة قبل اجتماع مجلس الإدارة للموافقة على أرباحه للربع الأول.

قال مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم الثلاثاء إنه مدد حتى منتصف 2022 بعض تدابير التحفيز التي استحدثها العام الماضي للحد من تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.

وتراجع المؤشر القطري 0.1 بالمئة مع هبوط مصرف قطر الإسلامي 0.8 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية مرتفعا 1.7 بالمئة، مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي مع صعود 27 من أصل 30 سهما في المؤشر.

وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب كانوا مشتريا صافيا للأسهم.

السعودية ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 10117 نقطة

أبوظبي زاد المؤشر 0.9 بالمئة إلى 6155 نقطة

دبي تراجع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 2624 نقطة

قطر نزل المؤشر 0.1 بالمئة إلى 10914 نقطة

مصر ارتفع المؤشر 1.7 بالمئة إلى 10620 نقطة

البحرين كسب المؤشر 0.1 بالمئة إلى 1482 نقطة

سلطنة عمان صعد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 3697 نقطة

الكويت زاد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 6595 نقطة