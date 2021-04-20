رويترز: اليونان تتفق على إعارة السعودية منظومة باتريوت للدفاع الجوي

أعلنت رويترز، اليوم الثلاثاء، أن اليونان اتفقت على إعارة السعودية منظومة باتريوت للدفاع الجوي.

يشار إلى أن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية اليونان نيكوس دندياس، ووزير الدفاع الوطني في جمهورية اليونان نيكولاوس بانايوتوبولوس.

وفي بداية الاستقبال، وقع سموه ووزير الخارجية اليوناني على اتفاقية بين البلدين الصديقين بشأن مشروع الترتيبات الخاصة بالوضع القانوني للقوات المسلحة اليونانية المشاركة في دعم القدرات الدفاعية للمملكة، وذلك بحضور وزير الدفاع اليوناني.