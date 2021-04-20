“لون جديد لـ iPhone 12 ” و “آيباد” و “إيرتاج” و “جهاز تحكم عبقري” .. آبل تزلزل سوق التكنولوجيا بمنتجات جديدة #مؤتمر_آبل

كشفت شركة “آبل” مجموعة من المنتجات الجديدة اليوم الثلاثاء، في أول حدث افتراضي لإطلاق منتجات هذا العام.

وأطلقت الشركة الأمريكية جهاز جديد من “آيباد” يستخدم رقائق “إم 1” المستخدمة في أجهزة الحاسب الألي “ماك”، واصفة إياه بـ”أقوى جهاز تابلت في السوق”.

ويحتوى “آيباد برو iPad Pro” على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، كما تدعم بعض الطرازات شبكة الجيل الخامس “5G”.

كما أطلقت الشركة “آي ماك iMacs” والذي يحتوي على رقائق “إم 1″ التابعة لـ”آبل” وليس معالج “إنتل”، كما تم تقليص حجم الجهاز بنسبة 50%.

وجاء جهاز “آي ماك” مع شاشة 24 بوصة وكاميرا محسنة يمكنها تسجيل فيديو بدقة 1080 بكسل وبدقة 4.5 كيه، وبسعر للموديلات الأولية يبلغ 1299 دولار ويصل إلى 1499 للنسخة المحسنة.

وطرحت “آبل” جهاز تحكم عن بعد جديد معاد تصميمه لجهاز “آبل تي في”، وهو ما سيحل بعض المشكلات التي تسبب فيها جهاز التحكم السابق.

ومن المقرر أن يتم شحن جهاز التحكم الجديد بداية من الثاني من شهر مايو المقبل مع جهاز “آبل تي في 4 كيه Apple TV 4K” الجديد والذي تم إعلان صدوره بسعر 179 دولار لحجم تخزين 32 جيجابايت.

وأعلنت “آبل” إطلاق جهاز “إيرتاج AirTag” بسعر 29 دولاراً أو 99 دولاراً لكل 4 أجهزة، وهو ما سيبدأ بيعه في الثلاثين من أبريل الجاري.

ويستخدم “إيرتاج” تكنولوجيا تحمل اسم “فايند مي” والتي تجد الأشياء الضائعة عبر الربط مع شبكة جوال “آيفون”.