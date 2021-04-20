“ديلي ميل” تقاضي “#جوجل” .. و الاتهامات خطيرة

رفعت صحيفة “ديلي ميل” دعوى قضائية ضد شركة “جوجل”، تتهم شركة البحث والإعلان بفرض سيطرة احتكارية على سوق الإعلانات الإلكترونية.

وتزعم الدعوى القضائية ضد “جوجل” والشركة المالكة “ألفابت”، أن الشركة المالكة لمحرك البحث تتحكم في الأدوات المستخدمة لبيع مخزون الإعلانات والمساحات الموجودة على صفحات الناشرين.

وقالت دعوى الصحيفة البريطانية: “عدم وجود منافسة على مخزون الناشرين يخفض الأسعار ويقلص من عدد ونوعية الأخبار المتاحة للقراء، لكن جوجل ينتهي بها الأمر بالتحكم في حصة متزايدة من المساحة الإعلانية المتبقية”.

وأوضحت الدعوى التي رفعتها الشركة البريطانية أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في نيويورك أن “جوجل” تعاقب الناشرين الذين لا يخضعون لممارساتها.

وواجهت “جوجل” و”فيسبوك” دعاوى في تكساس وعدة ولايات أمريكية أخرى خلال شهر ديسمبر الماضي، تتهمها بالاحتكار والإضرار بالمنافسة.