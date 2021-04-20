إسقاط طائرة تجسس حوثية ومقتل قيادي ميداني بالحديدة

تمكنت قوات الجيش اليمني مدعومة من قوات التحالف، من إسقاط طائرة تجسس حوثية ومقتل قيادي ميداني للمليشيات خلال مواجهات عنيفة بمحافظة الحديدة.

وبحسب بيات للقوات اليمنية، فإنها أسقطت طائرة استطلاع لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا في سماء مديرية الدريهمي جنوبي المحافظة.

وأفادت مصادر مطلعة أن الطائرة الحوثية كانت تحاول التجسس على مواقع عسكرية للقوات المشتركة شرق الدريهمي قبل أن يتم التعامل معها وإسقاطها. ‏

كما قتل قيادي حوثي ميداني بصفوف مليشيا الحوثي أثناء قيادته عددا من المجاميع الهجومية في مسعى للتقدم في محور حيس بريف الحديدة.

وأضافت القوات اليمنية أن قياديا بارزا في المليشيات الحوثية يدعى “عبادي عبدالباري الغليسي” قتل بجانب عدد من العناصر الإرهابية في حيس.

وكان الغليسي يتولى الإشراف العسكري على عدة مجاميع للمليشيات قبل أن تدفع به المليشيات إلى حيس للهجوم ويلقى مصرعه على يد قوات الجيش اليمني.