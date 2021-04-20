الكويت.. تفاصيل مثيرة في #جريمه_صباح_السالم

كشفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية تفاصيل جريمة مقتل سيدة على يد أحد المواطنين ، والتيتم تداوله على نطاق واسع بالشارع الكويتي.

وأضافت أن قطاع الأمن الجنائي تمكن من ضبط مواطن في زمن قياسي بعد ارتكابه جريمة قتل مواطنة في محافظة مبارك الكبير.

وكانت الإدارة قد تلقت بلاغا ورد إلى غرفة العمليات يفيد بقيام مواطن بخطف مواطنة من مركبتها وتوجه إلى جهة غير معلومة، فقام رجال الأمن بالتوجه إلى موقع البلاغ.

وفي التفاصيل، فإنه أثناء ذلك ورد بلاغ آخر من مستشفى العدان يفيد بوفاة المجني عليها،.

تم تشكيل فريق بحث من قبل قطاع الأمن الجنائي والذي قام بضبط الجاني في زمن قياسي، وبمواجهته أقر واعترف أنه قام بتسديد طعنة نافذة للمجني عليها أودت بحياتها.

يكر أن منطقة صباح السالم قد شهدت في وقت مبكر، جريمة قتل راح ضحيتها مواطنة بعد طعنها بآلة حادة.

وأفاد مصدر أمني بأن المواطنة القتيلة وصلت إلى مستشفى العدان عبر سيارة يقودها شخص يعتقد أنه الجاني لأنه أوصلها وهرب.

وبحسب ما تم تدلوه على صفحات العديدين من نشطاء الكويت فإن المتهم كان منذ عدة شهور يلاحق المقتولة ويريد الزواج منها رغماً عن أهلها الرافضين لزواجه منها.

وقد تم تسجيل قضية قبل 5 شهور وتم القبض عليه في حينها وحبسته النيابة احتياطيا لفترة طويلة وتم إحالة القضية للمحكمة وأفرج عنه بتعهد لحين محاكمته.