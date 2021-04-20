تقرير أمريكي يفضح الحوثي حول استدراج الأطفال للزجّ بهم في جبهات القتال

كشف تقرير نشرته إحدى القنوات الأمريكية عن خطط ممنهجة تقوم بها مليشيا الحوثي المتمردة على الشرعية اليمنية، والتي تقوم باستدراج الأطفال، والزجّ بهم إلى ساحات القتال.

وبحسب التقرير الذي أعدته مراسلة قناة VICE الأمريكية من مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين في مأرب الذي يتبناه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فقد تم تسليط الضوء على جرائم تجنيد مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لآلاف الأطفال بعمر الزهور والزج بهم في خطوط النار.

وتناول التقرير تفاصيل دقيقة تتعلق بعمليات تجنيد مليشيا الحوثية للأطفال وكيفية استدراجهم والأفكار المتطرفة والتدريبات العسكرية التي تلقوها والزج بهم في الخطوط الأمامية.

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني علق على التقرير بالقول : ” إنه يؤكد ما تحدثنا عنه مرارا وتكرارا من عمليات إبادة جماعية ترتكبها مليشيا الحوثي بحق الأطفال في مناطق سيطرتها”.

وكان الإرياني قد أكد أن مليشيا الإرهاب الحوثية المدعومة من إيران تقوم بغسل لعقول الآلاف من الأطفال بعمر الزهور بالأفكار الإرهابية المتطرفة المستوردة من إيران، وتجنيدهم في صفوفها والزج بهم في مختلف جبهات القتال، منوها أنها جرائم إبادة جماعية لم يسبق لها مثيل، بحق الطفولة في ظل صمت دولي مخزي وغير مبرر.

وأوضح أنه بحسب ما تشير التقديرات التي نشرتها منظمات متخصصة أن مليشيا الحوثي الإرهابية تقوم بتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال منذ انقلابها على الدولة، حيث اقتادتهم بالترغيب والترهيب من منازلهم ومن صفوف الدراسة من مختلف مناطق سيطرتها، وزجّت بهم في محارق الموت فانتهوا بين قتيل وأسير ومصابين بإعاقات دائمة.