اليمن .. مليشيا الحوثي تعتقل مواطنا يمنيا وتعيده لأسرته جثة هامدة بتعز

ارتكبت مليشيا الحوثي جريمة يندى لها الجبين في تعز، حيث أقدمت على اعتقال المواطن اليمني عبدالفتاح المليكي، وأعادته جثة هامدة إلى أسرته بعد ساعات من اعتقاله من منزله بتعز .

ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر مطلعة أن المليكي وصل إلى منزله في الحوبان بتعز عائدا من السعودية، قبل أن تداهم قوات حوثية المنزل وتقوم باعتقاله من بين أطفاله .

وبحسب المصادر فإن الحوثيين أعادوا المليكي إلى أسرته جثة هامدة في فاجعة هزت المنطقة التي تسيطر عليها المليشيا الحوثية.

وأدان نشطاء يمنيون الحادثة المفجعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم على الواقعة قائلا :” هاجم الحوثي منزل المليكي، عقب وصوله بثلاث ساعات ثم اختطفوه.. وبعد أربعة أيام أعادوه لأطفاله جثة هامدة وقد عذبوه حتى الموت”.