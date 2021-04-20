رئيس الوزراء البريطاني يدعو الأندية للانسحاب من “السوبر الأوروبي”

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون الأندية إلى الانسحاب من دوري السوبر الأوروبي ويؤكد أن انسحاب مانشستر سيتي وتشيلسي إذا كان مؤكدًا هو القرار الصحيح

و هدد جونسون، الثلاثاء، بعدم إقامة دوري السوبر الأوروبي، مؤكدا أنه لا يوجد أي إجراء مستبعد لإيقاف تلك البطولة المستجدة.

واستضاف جونسون، الثلاثاء، اجتماعا مع ممثلي هيئات كرة القدم في إنجلترا بعد إعلان 12 من أغنى الأندية في أوروبا، لمناقشة خطط مثيرة للجدل لإقامة دوري سوبر أوروبي.

وضم الاجتماع أعضاء من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (FA) والدوري الممتاز، بالإضافة إلى ممثلين عن جماهير المشجعين، وفقا لصحيفة “إندبنت” البريطانية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عقب الاجتماع، إنه لا يوجد أي إجراء مستبعد لإيقاف دوري السوبر الأوروبي مؤكدا أن حكومته تناقش كل الخيارات الممكنة ومنها سن قوانين جديدة.

وأكد أن الحكومة البريطانية “لن تقف لمشاهدة إنشاء متجر مغلق”، وفقا لما أعلنه مكتبه في بيان.

و أكد جونسون دعمه الكامل لسلطات كرة القدم وأكد لهم أن الحكومة تدعمهم لاتخاذ أي إجراء ضروري لإيقاف مثل هذه الخطط”