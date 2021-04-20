بالرياض وجدة.. #الصحة تتيح المزيد من المواعيد في مراكز اللقاحات المعتمدة للقاح فايزر

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، عن إتاحة المزيد من المواعيد في مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر في مدينتي الرياض وجدة.

يأتي هذا تفاعلا مع رغبات المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا .

وأضافت الوزارة أن مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالا كبيرا من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأوضحت أن عدد المراكز يبلغ أكثر من 587 مركزاً حيث أُعطي 7410217 جرعة من لقاح كورونا حتى الآن.

كما حثت الوزارة الجميع بسرعة الحصول على لقاح كورونا والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

ونوهت أن مراكز تقديم لقاح فايزر في الرياض تشمل : فندق الهيلتون، فندق كراون بلازا، معارض الرياض، مستشفى الدرعية، مركز صحي الخليج، مركز صحي الندوة، مركز صحي الجزيرة، جامعة الملك سعود، جامعة الإمام، مستشفى المواساة، مستشفى الحبيب، مركز صحي المصيف، مركز صحي المنصورة، مستشفى قوى الأمن بصلبوخ، مركز صحي الأمير سلطان بالأحمدية، مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني.

بينما تشمل مراكز تقديم لقاح فايزر في جدة : مستشفى الولادة والأطفال، مستشفى جدة الميداني، المستشفى الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز، وزارة الحرس الوطني – مركز لقاحات كوفيد19، مطار الملك عبدالعزيز – الصالة الجنوبية، المركز الطبي الدولي.