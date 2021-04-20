في هجوم مفاجيء.. قتلى وجرحي في صفوف الحوثي بمحافظة البيضاء

شنت القوات اليمنية مدعومة من قوات التحالف العربي، هجوما مفاجئا على مليشيا الحوثي، حيث تكبدت المليشيا خسائر فادحة في محافظة البيضاء.

ونقلت وسائل إعلام يمنية أنه قتل وأصيب عدد من المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانيا، في عمليات متفرقة للمقاومة الشعبية في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة بمحافظة البيضاء .

ونقلت عن مصادر ميدانية أن القوات مع الأبطال من مقاومة جبهة الحازمية شنوا هجوماً مباغتاً على مليشيات الحوثي في منطقة آل دومان بمديرية الصومعة.

وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.