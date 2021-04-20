بعد كمين البيضاء المفاجيء.. طيران التحالف يدك معاقل الحوثي بمأرب

شنّ طيران التحالف العربي الداعم لقوات الشرعية باليمن هجوما واسعا، ما ألحق خسائر فادحة لمليشيا الحوثي في محافظة مأرب.

وأفاد المركز الإعلامي لقوات الجيش الوطني أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف من خلال عدّة غارات مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة غرب مأرب، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيات.

وأكد أن قوات الجيش الوطني والمقاومة قامت بدك مواقع المليشيات الانقلابية ولقنتها دروسا قاسية في جبهات غرب مأرب.

وأضاف أن أبطال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية، قاموا باستدراج عناصر المليشيات الحوثية إلى كمين محكم في جبهة المشجح غرب مأرب، حيث تكبّدت المليشيات على إثره خسائر بشرية ومادية.

كما قام المركز الإعلامي بنشر جانب من المعارك التي تخوضها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ضد عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة المشجح.

يأتي هذا بعدما نقلته وسائل إعلام يمنية عن قتل وإصابة عدد من المليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة إيرانيا، في عمليات متفرقة للمقاومة الشعبية في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة بمحافظة البيضاء .

ونقلت عن مصادر ميدانية أن القوات مع الأبطال من مقاومة جبهة الحازمية شنوا هجوماً مباغتاً على مليشيات الحوثي في منطقة آل دومان بمديرية الصومعة.