الكويت.. مدير أمن توجه لمباشرة حادث سير “مفاجأة صادمة”

واقعة صادمة ومؤثرة، تعرض لها أحد القيادات الأمنية في الكويت، أثناء تفقده لموقع حادث سير بمحافظة حولي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مدير الأمن تفاجأ بوفاة والدته بحادث سير خلال جولته الأمنية.

وأضافت أن مدير أمن محافظة حولي، اللواء عبد الله العلي، كان يجري جولة أمنية، عندما وقع حادث تصادم ثلاثي بالقرب منه.

وفي التفاصيل أن العلي توجه إلى موقع الحادث للتعامل مع الواقعة، فشاهد والدته المسنة داخل إحدى المركبات الثلاث برفقة السائق الآسيوي وتعاني من توقف في القلب جراء الحادث.

وقد حاول بمساعدة رجال الأمن انعاشها، إلا أنها فارقت الحياة بين يديه.

وكان حادث التصادم الثلاثي وقع عندما اصطدمت سيارة رباعية الدفع كانت تقودها مقيمة مصرية بقوة بمركبة أمامها يقودها مقيم آسيوي وبرفقته مواطنة كويتية مسنة.