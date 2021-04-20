المندوب الدائم للمملكة بالأمم المتحدة يناقش الوصول لحل سياسي شامل باليمن

شارك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، في اجتماع أعضاء تحالف دعم الشرعية في اليمن على مستوى السفراء، الذي عقد اليوم – عبر الاتصال ‏المرئي – بمشاركة المندوبين الدائمين لدول التحالف. ‏

وتم مناقشة أبرز التحديات المشتركة، وتبادل الآراء حيال التطورات في موضوع اليمن، خلال الاجتماع.

كما تم مناقشة آخر التطورات فيما يخص اليمن، والبيان الصادر عن مجلس ‏الأمن الدولي الجمعة الماضي والذي رحب فيه أعضاء مجلس الأمن بإعلان المملكة في 22 مارس الماضي لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل.