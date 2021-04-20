المندوب الدائم للمملكة بالأمم المتحدة يناقش الوصول لحل سياسي شامل باليمن

شارك المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في اجتماع أعضاء تحالف دعم الشرعية في اليمن على مستوى السفراء، الذي عقد اليوم – عبر الاتصال المرئي – بمشاركة المندوبين الدائمين لدول التحالف.
وتم مناقشة أبرز التحديات المشتركة، وتبادل الآراء حيال التطورات في موضوع اليمن، خلال الاجتماع.
كما تم مناقشة آخر التطورات فيما يخص اليمن، والبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي الجمعة الماضي والذي رحب فيه أعضاء مجلس الأمن بإعلان المملكة في 22 مارس الماضي لإنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل.