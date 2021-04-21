«وانقلب السحر على الساحر».. تقاتل داخلي بين مليشيا الحوثي بسبب جبايات الزكاة بصنعاء

أشعلت جبايات الزكاة مواجهات مسلحة بين مشرفي الميليشيات الحوثية، والتي أدت لسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية فقد أقدم القيادي الحوثي المدعو عبدالحميد حميان على طعن زميله المدعو أحمد العقبي، بعد خلاف نشب بينهما على تقاسم مناطق تحصيل الزكاة في منطقة شعوب التجارية شرقي العاصمة صنعاء.

يذكر أن الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، كانت قد أدانت الممارسات التي اتخذتها هيئة الزكاة التابعة لمليشيا الحوثي المتمردة.

ووصفت الغرفة التجارية ما تقوم به مليشيا الحوثي ضد القطاع الخاص بـ “الإجراءات التعسفية”.

واستنكرت ما تقوم به الأطقم المسلحة والأمن والمخابرات، لمطالبة القطاع الخاص بتسليم قاعدة البيانات أو إغلاق محلاتهم.