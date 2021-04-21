السوبر الأوروبي يعترف بالفشل: سنعيد النظر في المشروع

تداولت حسابات إعلامية ورياضية أوروبية، فجر اليوم الأربعاء، بيانا منسوبا لرابطة السوبر الأوروبي.

وبحسب البيان الذي تم تداوله فإن السوبر الأوربي يقر بفشل المشروع قبل أن يبدأ رسميا، وذلك بعد انسحاب الأندية الإنجليزية الستة (مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال وتشيلسي).

كما تم تداول أنباء عن قرب انسحاب إنتر وميلان الإيطاليين.

وقد جاء البيان كالتالي:

إن أندية الدوري السوبر الأوروبي مقتنعة بأن الوضع الحالي للكرة الأوروبية يحتاج إلى تغيير.

نحن نقدم مسابقة جديدة لأن النظام الحالي لا يعمل بشكل جيد، هدفنا هو تطوير الرياضة وخلق مصادر قوية للهرم الكروي بأكمله وللتغلب على الصعوبات المادية الناتجة عن جائحة كورونا، هذا بالإضافة لخلق حالة من التضامن مع كل أصحاب المصالح في كرة القدم.

رغم إعلان الأندية الإنجليزية رحيلها عن البطولة بسبب الضغوط الملقاة عليها، نحن مقتنعون أن هدف البطولة يتماشى مع القوانين الأوروبية كما يتضح اليوم من خلال قرار محكمة لحماية دوري السوبر الأوروبي من إجراءات الطرف الثالث.

وبالنظر للظروف الحالية فنحن سنحاول إعادة تهيئة المشروع مع الوضع في الاعتبار تقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير مع الحفاظ على مدفوعات التضامن لأصحاب المصالح.

وكانت الفكرة التي بدأت بوجود 12 ناديا انسحب منها ستة بالفعل هم الفرق الإنجليزية مانشستر يونايتد وسيتي وأرسنال وليفربول وتشيلسي وتوتنام.

فيما ذكرت التقارير الصحفية أن ميلان وإنتر في طريقهما للانسحاب.