السوبر الأوروبي يعترف بالفشل: سنعيد النظر في المشروع

تداولت حسابات إعلامية ورياضية أوروبية، فجر اليوم الأربعاء، بيانا منسوبا لرابطة السوبر الأوروبي.
وبحسب البيان الذي تم تداوله فإن السوبر الأوربي يقر بفشل المشروع قبل أن يبدأ رسميا، وذلك بعد انسحاب الأندية الإنجليزية الستة (مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال وتشيلسي).
كما تم تداول أنباء عن قرب انسحاب إنتر وميلان الإيطاليين.
وقد جاء البيان كالتالي:
إن أندية الدوري السوبر الأوروبي مقتنعة بأن الوضع الحالي للكرة الأوروبية يحتاج إلى تغيير.
نحن نقدم مسابقة جديدة لأن النظام الحالي لا يعمل بشكل جيد، هدفنا هو تطوير الرياضة وخلق مصادر قوية للهرم الكروي بأكمله وللتغلب على الصعوبات المادية الناتجة عن جائحة كورونا، هذا بالإضافة لخلق حالة من التضامن مع كل أصحاب المصالح في كرة القدم.
رغم إعلان الأندية الإنجليزية رحيلها عن البطولة بسبب الضغوط الملقاة عليها، نحن مقتنعون أن هدف البطولة يتماشى مع القوانين الأوروبية كما يتضح اليوم من خلال قرار محكمة لحماية دوري السوبر الأوروبي من إجراءات الطرف الثالث.
وبالنظر للظروف الحالية فنحن سنحاول إعادة تهيئة المشروع مع الوضع في الاعتبار تقديم أفضل تجربة ممكنة للجماهير مع الحفاظ على مدفوعات التضامن لأصحاب المصالح.
وكانت الفكرة التي بدأت بوجود 12 ناديا انسحب منها ستة بالفعل هم الفرق الإنجليزية مانشستر يونايتد وسيتي وأرسنال وليفربول وتشيلسي وتوتنام.
فيما ذكرت التقارير الصحفية أن ميلان وإنتر في طريقهما للانسحاب.