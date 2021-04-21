أطلقها سمو المحافظ .. «لاتنسوهم» مبادرة لكفالة 825 يتيمًا ويتيمة بحفر الباطن

أقام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود – محافظ حفرالباطن –

مساء يوم أمس الأول الاثنين السابع من شهر رمضان المبارك مأدبة إفطار لعددٍ من أبنائه الأيتام في جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفرالباطن “تراؤف” وفق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية وفي أجواء جميلة تملؤها بسمة وبهجة الأبناء.

وتعتبر هذه المناسبة امتدادًا لجهوده الحثيثة في خدمة أيتام المحافظة وتشجيعهم والوقوف معهم ومشاركتهم في كافة مناسباتهم.

كما أطلق سموه مبادرة “لاتنسوهم” للمساهمة في كفالة 825 يتيمًا ويتيمة من أيتام الجمعية الذين لم يكفلوا، داعيًا أهل البر والإحسان والموسرين للمساهمة والمبادرة في كفالتهم في هذا الشهر الفضيل.