أردوغان يقيل وزيرة التجارة التركية

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وزيرة التجارة روهصار بكغان، اليوم الأربعاء بعد مزاعم أنها فضلت شركة زوجها في مناقصات حكومية.

وبحسب وكالة بلومبرغ للأنباء، عيّن أردوغان، محمد موس، المنتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم ، وزيراً جديدا للتجارة فى مرسوم نشر فى الجريدة الرسمية.

وكان من المتوقع منذ فترة طويلة أن يجري أردوغان تعديلاً وزارياً، بحسب بلومبرغ.

وجاءت إقالة بكغان بعد أن ذكر تلفزيون “أودا تي في” مطلع الأسبوع أن وزارة التجارة اشترت مطهرات بقيمة 9 ملايين ليرة (929 ألف دولار) من شركتين يملكهما زوج وزيرة التجارة المقالة.

ونفت بكغان ارتكاب أية مخالفات فى بيان لها الثلاثاء قائلة إنه تم اختيار صاحب أقل سعر بغض النظر عن مالك الشركة.