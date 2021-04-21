بشكل رسمي.. بايرن ميونخ يرفض دوري السوبر الأوروبي

رفض بايرن ميونخ الألماني حامل لقب دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي مخطط إقامة بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وقال رئيس بايرن ميونخ هيربرت هاينر، في بيان نشر عبر الموقع الرسمي للنادي “أعضاء النادي والجماهير رفضوا دوري السوبر الأوروبي، في بايرن ميونخ فإن أمنيتنا وهدفنا هو أن تخوض الأندية الأوروبية منافسة رائعة وحماسية في دوري أبطال أوروبا، وأن نطور البطولة سوياً مع يويفا”.

وأضاف “بايرن يتضامن مع البوندسليغا، دائماً كانت ومازالت سعادة كبيرة أن نتمكن من اللعب وتمثيل ألمانيا في دوري أبطال أوروبا، كلنا نتذكر باعتزاز فوزنا بلقب دوري أبطال أوروبا 2020 في لشبونة، لا يمكن نسيان هذه اللحظات السعيدة”.

وذكرت مجلة دير شبيغل أن الأندية الـ12 المؤسسة لدوري السوبر، من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا أعطت مهلة لمدة 30 يوماً لبايرن ميونخ بطل أوروبا ست مرات ومواطنه بروسيا دورتموند للانضمام إلى قائمة الأعضاء الثلاثة الإضافيين المؤسسين للبطولة.

وقال الرئيس التنفيذي لدورتموند هانز يواخيم فاتسكه، أن ناديه وبايرن لن ينضما لدوري السوبر وسيظلان في عضوية رابطة الأندية الأوروبية التي تساند البطولات التابعة لـ”يويفا”، والتي ستخضع لتعديلات بداية من 2024.