مأزق الحكومة لا ينتهي.. شرطة أوهايو الأمريكية تقتل فتاة سوداء عمرها 16 عاماً

قتلت الشرطة في مدينة كولومبس بولاية أوهايو الأمريكية فتاة سوداء عمرها 16 عاماً أمس الثلاثاء، بعد مواجهة حدثت بعد تلقي بلاغ عن وجود شخص يحمل سكيناً، وفقاً لما ذكره رئيس البلدية وأسرة الفتاة ووسائل إعلام.

وذكرت صحيفة ذا كولومبس ديسباتش أن حشداً من المحتجين تجمع بالقرب من منزل بجنوب شرق المدينة حيث وقع إطلاق النار، وذلك قبل دقائق من صدور الحكم بإدانة الشرطي المتهم بقتل الأمريكي الأسود جورج فلويد العام الماضي.

ووفقاً للصحيفة، تحركت الشرطة بناء على بلاغ عن قيام فتاة بمحاولة طعن.

وأكد آندرو غينثر رئيس بلدية كولومبس حدوث إطلاق نار أفضى إلى الموت، وكتب على تويتر “فقدت فتاة حياتها بشكل مأساوي”.

وقالت أسرة الفتاة إن القتيلة تدعى مكية برايانت وعمرها 16 عاماً.

وصرحت سيدة تدعى هيزل براينت ذكرت صحيفة كولومبيا ديسباتش أنها عمة الفتاة بأن ابنة أخيها كانت تعيش في دار رعاية ودخلت في مشاحنة مع أحد الأشخاص في المكان.

ونقلت الصحيفة عن السيدة قولها إن الفتاة من يدها أسقطت سكينا كانت تحمله قبل أن يطلق شرطي النار عليها عدة مرات. ولم يتسن التحقق من تلك التفاصيل من مصدر مستقل.