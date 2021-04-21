داود أوغلو لـ #أردوغان: الفساد الداخلي سيقضي على حزبك

قال رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا أحمد داود أوغلو، إن الفساد الداخلي هو الذي سيقضي على حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان.

ووفق صحيفة “زمان” التركية، نشر داود أوغلو، مقطع فيديو بعنوان “كنت مخطئاً” يشير فيه إلى الخطاب الذي ألقاه أثناء استقالته من رئاسة الوزراء.

وقال داود أوغلو “مازلت أعتقد أن لدى حزب العدالة والتنمية جوهراً إنسانياً، اعتقدت أن بعض القيم تعيش، اعتقدت أنهم سيجدون يوماً ما الطريق الصحيح مع هذه القيم”.

وعن استقالته من رئاسة الوزراء تابع داود أوغلو: “أثناء تواجدي بالخارج، تم القيام بانقلاب ضدي من قبل اللجنة الإدارية التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية، وذلك بأوامر من الرئيس وبالتنسيق المباشر من وزير الخزانة والمالية السابق، بيرات البيرق.

وأكد داود أوغلو أن حزب العدالة والتنمية انهار بسبب الفساد، مشيرا إلى أن انشقاقه عن العدالة والتنمية لم يقسم الحزب، بل الذي قسمه هو الفساد الداخلي.

وأكد داود أوغلو أنه لم يخن أحداً، بل هم من خانوا كل المبادئ التي جعلت من حزب العدالة والتنمية حزب العدالة والتنمية.

وأخيراً أوضح رئيس حزب المستقبل أن كل شخص لديه الوقت لإدراك الحقيقة. وهو ينتظر بصبر حتى يتحقق ذلك.