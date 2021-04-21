بعد عامين من وقفها.. أمريكا تعيد النظر في إعادة تشغيل طائرات بوينغ 737 ماكس

تعود الطائرات من طراز بيونغ 737 ماكس للتشغيل مرة أخرى، حيث طلبت وزارة النقل الأمريكية إعادة النظر في إجراءات الرقابة والفحص التي أدت إلى السماح بإعادة التشغيل بعد نحو عامين من وقف تشغيلها.

وكانت سلطات الطيران في الولايات المتحدة والعالم قد أوقفت تشغيل الطائرات من طراز بيونغ 737 ماكس في مارس (آذار) 2019 بعد حادثي تحطم طائرتين من هذا الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا خلال أقل من خمسة أشهر مما أسفر عن مقتل 346 شخصاً.

وقال إيريك جيه. سوسكين المفتش العام لوزارة النقل الأمريكية في بيان صدر مساء أمس الثلاثاء إنه “بناء على طلب من وزير النقل السابق وأعضاء في الكونغرس، قام مكتبنا بسلسلة من المراجعات لشهادات إدارة الطيران الاتحادية للطائرة بيونغ 737 ماكس8 والرقابة على سلامتها”.

وأضاف: “في مراجعتنا الثالثة تلك سنفحص إجراءات إدارة الطيران الاتحادية بعد الحادثين بما في ذلك تقييم الإدارة للمخاطر ووقف تشغيل الطائرة ثم إعادة السماح بتشغيلها في نوفمبر (تشرين ثان) 2020 . هدفنا هو تقييم عمليات وإجراءات إدارة الطيران الاتحادية لعملية وقف تشغيل الطائرة وتطبيق الإجراءات التصحيحية بما في ذلك بالنسبة للطائرة بيونغ 737 ماكس”.

كانت وزارة النقل الأمريكية قد أصدرت في فبراير (شباط) الماضي تقريراً دعت فيه إلى إدخال تحسينات على إجراءات إدارة الطيران الاتحادية عند فحص ومراجعة والترخيص للطائرات الجديدة.